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    03.03.2020 - 07:00 |

    Horoz, hayata döndü

    Süper Lig’de evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerek 8 maç sonra galip gelen Yukatel Denizlispor, karabulutları dağıttı

    Horoz, hayata döndü

    Süper Lig’de evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerek 8 maç sonra galip gelen Yukatel Denizlispor, karabulutları dağıttı. Ligin ikinci yarısındaki ilk 3 puanını elde eden yeşil siyahlılar, düşme hattından da uzaklaştı. Puanını 27’ye çıkararak nefes alan Denizlispor, düşme hattıyla arasındaki farkı 7’ye çıkardı. Denizlispor’da geçtiğimiz hafta göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun da siftah yaptı. İlk maçında Kasımpaşa deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle ayrılan Uygun, “Taraftarımız stadımıza Türk bayraklarıyla gelerek birlik ve beraberliğimizi dünyaya haykırdı. Futbol adına baktığımızda ise mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Eksiklerimiz var, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız, Denizlispor camiasını ve o formayı hak eden ekibimizle, futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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