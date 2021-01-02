Hoşgeldiniz yavrucaklar

DENİZLİ’DE 2021’un ilk bebeği Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen Yiğit Efe oldu. Oya-Hüseyin Ekici çiftinin oğlu, 00.05’te 3 kilo 520 gram olarak doğdu. Adem-Yaşar Ebru Oruç çiftinin 23.54’te doğan, İkra adlı bebek de 2020’nin son bebeği oldu. Tire’de 2021’in ilk bebeği, Gizem-Oğuz İzci’nin bebeği Ayhan Aras İzci oldu. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, bebek ve ailesini, eşi Necibe Duran’la ziyaret etti.