İki müdürlüğe yeni araçlar hibe edildi

Karesi Belediyesi, ihtiyaçlara hızlı ve tasarruflu çözüm sağlamak için araç ve ekipman parkını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan’ın güçlü belediye hedefleri doğrultusunda Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne alınan araçlar hizmet vermeye başladı. Araç kiralama dönemine son verdi. Orkan, “Hem güvenliği hem de tasarrufu ön planda tutan yeni araçlarla vatandaşa daha hızlı hizmet sağlanacak” dedi.