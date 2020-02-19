İkiye ayırdı

MUĞLA’nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, sessiz ve eğlence olarak bölgelere ayrıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan mekanlarda yüksek sesle müzik yayınına saat 23.59’dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edilecek. Eğlence bölgesindeki mekanlarsa saat 04.00’e kadar açık havada müzik yayını yapabilecek.

Üstünü kapatacaklar

İlçedeki eğlenceyi kontrolsüz bıraktıklarında ortaya çıkan gürültünün konaklama sektörüne zarar verdiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Eğlence dediğimiz zaman akla ilk gelen yer Cumhuriyet Caddesi’dir. Bodrum merkezde gürültü kaynağı olan mekanları bu caddede toplayalım dedik. Diğer bölgeleri de saat 24.00’den sonra sessiz bölge olarak insanların dinlendiği yerler olarak değerlendirmek istedik. Bodrum merkez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gümbet Mahalleleri’nde bunu yaptık. Saat 04.00’e kadar eğlence ekonomisi dönüyor. O mekan sahiplerinin zarar görmemesi gerekiyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaşayanların da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Konaklama yapanlar rahatsız olursa turizmi kaybederiz. Biz de bu mekanların saat 24.00’den sonra üzerlerinin kapatılması gerektiğini işletme sahiplerine tebliğ ettik. Bu çalışmalar ilçe genelinde sürüyor” diye konuştu.

Diyalogla çözüm

Sorunlarını cezayla değil, diyalogla çözmekten yana olduklarını ifade eden aras, “Bodrum bugüne kadar hep kontrolsüz gürültüyle anıldı. Hiç kimsenin birbirini rahatsız etmemesini istiyoruz. Ben de esnaflıktan geldim. Çevreyi rahatsız etmeden bu işleri yapmamız gerekiyor. Başka Bodrum yok. Bodrum’u koruyup, kaliteyi artırmamız gerekiyor” dedi. CAVİT AKGÜN DHA