BİST119.574-1,01EURO6,55-0,08USD6,070ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İkiye ayırdı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 00:06 |

    İkiye ayırdı

    Gürültünün turizm sektörüne zarar verdiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla ilçe, sessiz ve eğlence bölgeleri şeklinde gruplandırıldı

    İkiye ayırdı

    MUĞLA’nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, sessiz ve eğlence olarak bölgelere ayrıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan mekanlarda yüksek sesle müzik yayınına saat 23.59’dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edilecek. Eğlence bölgesindeki mekanlarsa saat 04.00’e kadar açık havada müzik yayını yapabilecek.

    Üstünü kapatacaklar

    İlçedeki eğlenceyi kontrolsüz bıraktıklarında ortaya çıkan gürültünün konaklama sektörüne zarar verdiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Eğlence dediğimiz zaman akla ilk gelen yer Cumhuriyet Caddesi’dir. Bodrum merkezde gürültü kaynağı olan mekanları bu caddede toplayalım dedik. Diğer bölgeleri de saat 24.00’den sonra sessiz bölge olarak insanların dinlendiği yerler olarak değerlendirmek istedik. Bodrum merkez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gümbet Mahalleleri’nde bunu yaptık. Saat 04.00’e kadar eğlence ekonomisi dönüyor. O mekan sahiplerinin zarar görmemesi gerekiyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaşayanların da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Konaklama yapanlar rahatsız olursa turizmi kaybederiz. Biz de bu mekanların saat 24.00’den sonra üzerlerinin kapatılması gerektiğini işletme sahiplerine tebliğ ettik. Bu çalışmalar ilçe genelinde sürüyor” diye konuştu.

    Diyalogla çözüm

    Sorunlarını cezayla değil, diyalogla çözmekten yana olduklarını ifade eden aras, “Bodrum bugüne kadar hep kontrolsüz gürültüyle anıldı. Hiç kimsenin birbirini rahatsız etmemesini istiyoruz. Ben de esnaflıktan geldim. Çevreyi rahatsız etmeden bu işleri yapmamız gerekiyor. Başka Bodrum yok. Bodrum’u koruyup, kaliteyi artırmamız gerekiyor” dedi. CAVİT AKGÜN DHA

     

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için
    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tutunamayanlar 6. son bölüm full kesintisiz izle - Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayında

    Tutunamayanlar 6. son bölüm full kesintisiz izle - Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayında

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber