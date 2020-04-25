İlk sahura, kadın davulcuyla kalktılar

İlçenin tek ramazan davulcusu İsar, “Ben bu işi Datça’da para için yapmıyorum. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılmasını istiyorum” dedi. Ramazan ayının ilk gecesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelince, kadın davulcunun manileri de hem dini hem de milli bayram ağırlıklı oldu.

MEHMET ÇİL DHA