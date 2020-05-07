BİST98.571-0.17EURO7.780.10USD7.19-0.09ALTIN390.330.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İnşaatçılar Umutlu
    ABONE OL
    07.05.2020 - 00:02 |

    İnşaatçılar Umutlu

    İnşaat sektörü, Kovid-19’lu günlerin ardından toparlanma bekliyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, satışın artacağını, Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı da konut gereksiniminin devam edeceğini kaydetti

    İnşaatçılar Umutlu

    İzmir’de gayrimenkul sektörü, salgın sonrası için umudunu koruyor; dijital alanları kullanarak krizin etkilerini azaltmaya çalışıyor. Sektör, korona günleri sonrası bir toparlanma bekliyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, inşaat ve yapı sektörüne bağlı olarak çalışan pek çok sektörün krizin yarattığı sıkıntıları yaşamaya devam ettiğini belirtti, “Koronanın etkilerinin azalmaya başladığını görüyoruz; bu mücadeleyi de kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçler atlatılınca en kârlı ülke Türkiye olacaktır. İnsanlar, şu anda evlerinden internet üzerinden uygun fiyatlı konutları takip ediyor ve araştırmalarını sürdürüyor. Krizin ardından ertelenen yatırımların devreye girmesiyle birlikte konut satışları da artacaktır” dedi.

    ‘Sabırlı olmalıyız’

    Önemli bir sınav verdiklerini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Bu salgının ekonomik etkilerini de hep birlikte yaşıyoruz. Sağlık altyapısı olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir noktadayız. Bunun yanında hekimlerimiz ve diğer tüm sağlık personelimiz salgınla mücadelesini fedakârca sürdürüyor. Salgınının etkisinin azalmaya başladığı şu günlerde insanların rehavete kapılmadan sabırlı bir şekilde evde kalarak kendilerini hastalıktan izole etmeleri de önem taşıyor. Salgının azalmasıyla birlikte satışların da artacağı bir döneme gireceğiz. İnşaat firmalarının da bir süredir öteledikleri yeni yatırımlara başlaması söz konusu olacaktır” diye konuştu.

    FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, emlak sektöründe dijitale yöneldiklerini kaydetti, “Biz CRM ile müşteri veri tabanımızı ve çalışmalarımızı kayıt altına alıyorduk ve yeni müşteri talepleriyle var olan portföyleri buradan eşleştirerek çok daha hızlı işlemleri sonuçlandırıyorduk. Bunun artacağını düşünüyorum” dedi.
    Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, önemli olanın krizi fırsata çevirmek olduğunu dile getirdi. Loda Mobilya Ege Bölge Bayii ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe de yaz aylarında hareketlilik yaşanmasını umduklarını söyledi.

    93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.
    daha fazla video için
    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    Sıradaki Haber