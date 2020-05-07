İnşaatçılar Umutlu

İzmir’de gayrimenkul sektörü, salgın sonrası için umudunu koruyor; dijital alanları kullanarak krizin etkilerini azaltmaya çalışıyor. Sektör, korona günleri sonrası bir toparlanma bekliyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, inşaat ve yapı sektörüne bağlı olarak çalışan pek çok sektörün krizin yarattığı sıkıntıları yaşamaya devam ettiğini belirtti, “Koronanın etkilerinin azalmaya başladığını görüyoruz; bu mücadeleyi de kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçler atlatılınca en kârlı ülke Türkiye olacaktır. İnsanlar, şu anda evlerinden internet üzerinden uygun fiyatlı konutları takip ediyor ve araştırmalarını sürdürüyor. Krizin ardından ertelenen yatırımların devreye girmesiyle birlikte konut satışları da artacaktır” dedi.



‘Sabırlı olmalıyız’



Önemli bir sınav verdiklerini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Bu salgının ekonomik etkilerini de hep birlikte yaşıyoruz. Sağlık altyapısı olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir noktadayız. Bunun yanında hekimlerimiz ve diğer tüm sağlık personelimiz salgınla mücadelesini fedakârca sürdürüyor. Salgınının etkisinin azalmaya başladığı şu günlerde insanların rehavete kapılmadan sabırlı bir şekilde evde kalarak kendilerini hastalıktan izole etmeleri de önem taşıyor. Salgının azalmasıyla birlikte satışların da artacağı bir döneme gireceğiz. İnşaat firmalarının da bir süredir öteledikleri yeni yatırımlara başlaması söz konusu olacaktır” diye konuştu.



FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, emlak sektöründe dijitale yöneldiklerini kaydetti, “Biz CRM ile müşteri veri tabanımızı ve çalışmalarımızı kayıt altına alıyorduk ve yeni müşteri talepleriyle var olan portföyleri buradan eşleştirerek çok daha hızlı işlemleri sonuçlandırıyorduk. Bunun artacağını düşünüyorum” dedi.

Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, önemli olanın krizi fırsata çevirmek olduğunu dile getirdi. Loda Mobilya Ege Bölge Bayii ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe de yaz aylarında hareketlilik yaşanmasını umduklarını söyledi.