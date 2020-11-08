İş dünyası kenetlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, odalar ve bazı sendikaların başkanları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Heyettekiler depremin yaralarını sarmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Heyete teşekkür eden Soyer, “İzmir’de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Teşvik için duyurduk’



Büyükşehir’in ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 3 milyon lira bağışlayan Folkart ise, İzmir iş dünyasının ‘Birlikten İzmir Doğar’ destek projesine 2 milyon lira katkı koyuyor.



Kampanyanın öncülerinden Özgener, Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart Genel Müdürü Metin Sancak’ı ziyaret etti. Mesut Sancak, bu felaketin yaralarını tüm el ele verip en kısa sürede saracağına inandığını belirtti. Grup olarak yaptıkları sosyal yardımları açıklamadıklarını ama bu bilgiyi özellikle paylaştıklarını dile getiren Mesut Sancak, amaçlarının hem İzmir hem de Türkiye’deki kişi ve kuruluşları teşvik olduğunu söyledi.









Evsiz kalanlara 50 MİLYON



İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, İzmir Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşın ailelerine yönelik İzmir Deprem Konutları Projesi için, “Birlikten İzmir Doğar” bağış kampanyası başlattı. 50 milyon liranın hedeflendiği kampanyanın hesap numaraları ise şöyle:



Türkiye İş Bankası İzmir Şubesi (3400) TR06 0006 4000 0013 4003 5035 01, Halkbank İzmir Şubesi (430) TR82 0001 2009 4300 0016 3412 72, Vakıfbank Kordon Şubesi (440) TR51 0001 50015800 7312 275 33, Ziraat Bankası İzmir Şubesi (137) TR17 0001 0001 3700 3500 3550 01.

Kampanya, 04/11/2020 tarihli ve E-41330036-450-41419 sayılı T.C. İzmir Valiliği izniyle gerçekleştiriliyor.