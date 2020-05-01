‘İstihdama engel değil’

Genel Müdür Veysi Kubba, “Herkesin ücretsiz izin kullandırdığı ya da maaş azalttığı bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduk. Her gün gelişen tıp hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Gündemimizde bilimsel iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları var. Sağlıkta referans olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Ar-Ge birimlerimize de kalifiye personel istihdamımız devam ediyor” diye konuştu