BİST101.110-0.48EURO7.640.04USD6.980.00ALTIN378.53-1.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İstihdama engel değil’
    ABONE OL
    01.05.2020 - 00:02 |

    ‘İstihdama engel değil’

    Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, pandemi sürecinin başladığı mart ayından bu yana 72 personel daha işe alarak istihdama devam ettiklerini söyledi.

    ‘İstihdama engel değil’

    Genel Müdür Veysi Kubba, “Herkesin ücretsiz izin kullandırdığı ya da maaş azalttığı bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduk. Her gün gelişen tıp hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Gündemimizde bilimsel iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları var. Sağlıkta referans olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Ar-Ge birimlerimize de kalifiye personel istihdamımız devam ediyor” diye konuştu

    Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu
    daha fazla video için
    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    Sıradaki Haber