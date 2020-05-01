01.05.2020 - 00:02 |
‘İstihdama engel değil’
Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, pandemi sürecinin başladığı mart ayından bu yana 72 personel daha işe alarak istihdama devam ettiklerini söyledi.
Genel Müdür Veysi Kubba, “Herkesin ücretsiz izin kullandırdığı ya da maaş azalttığı bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduk. Her gün gelişen tıp hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Gündemimizde bilimsel iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları var. Sağlıkta referans olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Ar-Ge birimlerimize de kalifiye personel istihdamımız devam ediyor” diye konuştu
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu