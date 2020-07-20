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    20.07.2020 - 00:01 |

    İzmir kulüpleri için örnek adım

    İzmir kulüpleri için örnek adım

    Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ve Bucaspor'un Play Off yarışına İzmir kamuoyunun sahip çıkması gerektiği söyleyerek spor camiasında dikkatleri üzerine çeken iş insanı ve Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik, bu çağrısının ardından örnek bir harekete imza attı. Kulüplerin üst lige yükselmesi için motivasyonlarına katkı yapılması gerektiğini, bunun da iş dünyası ve STK'lardaki yolunun maddi destekten geçtiğini söyleyen Sarıgedik, Karşıyaka ve Bucaspor'un Play Off'tan üst lige yükselmeleri halinde her iki kulübe de 10'ar bin liralık destek vereceğini söyledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sarıgedik, "İzmir futbolunun gelişmesi herkesin dilinde fakat önemli olan elimizi taşın altına koymak. Baktığınızda 10'ar bin liralık destek tek başına elbette çok bir rakam değil fakat ben bu şekilde ilk kıvılcımı yakmak istedim. Ben 10 veririm, başka bir iş insanı arkadaşımız 5 verir, bir diğeri 15. Önemli olan niyetlerin ortaya konmasıdır. Kulüplerimizin hak ettikleri yerlere gelmeleri için, İzmir için Play Off önemli bir şans. Bu şansı iyi değerlendirelim" dedi. Destek çağrısını bir kez daha yineleyen Sarıgedik, "100 yıllık kulüpleri yalnız bırakmak, kağıt üstünde sahip çıkmak olmaz. Bu kadar çok sanayicisi, girişimcisi, başarılı iş insanı olan İzmir'de hep birlikte takımlarımızı üst lige taşıyabiliriz. Gün birlik günüdür" ifadelerini kullandı.

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