İzmir’in yeşilini koruyacak kararlar

İzmir İli Orman Yangınları Komisyonu’nun toplantısında, artan yangınlara karşı ek tedbirler alındı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşın mangal, semaver ve ocak yakmalarının yanı sıra hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artış yaşandığı, bunlara bağlı olarak yeni kararlar alındığı belirtildi. Ayrıca, yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin, orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı ifade edildi. İzmir ormanlarını korumak için alınan yeni tedbirler ise şunlar oldu:

“21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020’de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020’ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00den sonra müsaade edilmeyecektir.”

Devamı gelecek

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’dan Menderes’e kadar binlerce hektarlık ormanda etkili olan dev yangının birinci yılında Tırazlı’da tören düzenledi. Orman İzmir kampanyası kapsamında alınan 60 yangın tankerinden 10’unun orman köylülerine verildiği etkinlikte konuşan Başkan Tunç Soyer, “Kampanyada şu ana kadar 1 milyon 570 bin lira bağış topladık ve 384 bin 438 liralık miktarı ile orman köyleri için 60 adet römork tipi yangın tankeri aldık. 10 tanesini geçtiğimiz yıl yangından etkilenen köylerimizin muhtarlarına teslim ediyoruz. Diğer tankerleri de, en yakın zamanda başka köylerimize ulaştıracağız. Tankerlerin kullanımı için köylülerimize yangın eğitimi de vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde daha fazla orman köyünün bu hizmetten faydalanması için tanker alımlarımız devam edecek” dedi.

Torbalı’da fidanlık

Bağışların büyük kısmıyla 90 bin 480 adet yangına dirençli ağaç fidanı temin ettiklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Kampanyamızın belki de en önemli ayağı, bu fidanlar için Torbalı Pamukyazı’daki 35 bin 200 metrekarelik alanda hizmete açacağımız ‘Yangına Dirençli Ağaçlar Fidanlığı’ olacak. Geçen yıl yaşadığımız büyük yangının ardından gördük ki meşe, menengiç, ahlat gibi Ege ormanlarına ait olan fakat sayısı hızla azalmış ağaç türleri yangına çok daha dirençli. Benzeri bulunmayan bu özel fidanlıkta, il genelindeki orman restorasyon çalışmalarımıza kesintisiz olarak fidan sağlamak üzere planlı bir üretim yapacağız. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek fidanlığımızda Ege ve Akdeniz Ormanları tanıtım alanı da bulunacak” diye konuştu.