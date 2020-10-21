Kaçak yapıya izin yok

Tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanarak yıkım kararları onaylanan yapıların, önemli bir oranı mal sahipleri tarafından yıkılıyor. 2019’dan bu yana 380 binada işlem gerçekleşti.

SONBAHAR BAKIMI BAŞLADI

Bodrum Belediyesi, sonbahar bakımına başladı. Yeşil alan ve parklarda kuru ot temizliği devam ederken, meydan ve kavşaklar kasımpatı çiçekleri ile süslendi. Toplam 6 bin çiçek ekilecek. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaç dalları da budanıyor.