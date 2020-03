‘Kadın Doğmak’ suç değil!

Proje kapsamında 16 iş kadını kamera karşısına geçti. Kadınların yaşadığı şiddeti makyajla yansıtmaya çalışan İzmir’in tanınmış kadın isimlerinin çektirdiği fotoğraflardan hazırlanan afişler billboardlara asıldı.

En büyük savaşımız

Projeyi hazırlayan Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Aslı Gündüz, “Kadına şiddet, gün geçtikçe daha büyük savaşlar verdiğimiz, farkındalık yaratmak için en büyük çabaları harcadığımız konulardan biri haline geldi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ama biz istedik ki 8 Mart’ta bunu dile getirelim ve daha fazla etki yaratalım. Bize destek veren Konak Belediye Başkanımız Adbül Batur’a teşekkür ederim” dedi. Kadın doğmanın bu ülkede suç olmaması gerektiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise şunları söyledi:

Her günleri huzurlu olmalı

“Kadına şiddet ülkemizin kanayan yarası. Her gün şiddet haberleriyle sarsılıyoruz. Belediyelere de görev düşüyor bu konuda. Farkındalık yaratmak için 8 Mart’ta böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bu ülkede kadın olmaz zor olmamalı. Kadınlarımızın her günü huzurlu mutlu geçmeli. Onlar her gün değerli olduğunu hissetmeli.“

2019’da 474 kadın öldürüldü

Proje fikrinin sahibi Gündüz, Başkan Batur’un onayı ve desteğiyle hayata geçirilen projeye dair şunları söyledi:

“Her yıl çeşitli ülkelerde kutlanan bu çok özel gün, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını bizlere hatırlatıyor. Kadın olmanın maalesef en büyük zorluğu da, farklı şekilde ve farklı alanlarda görülen şiddet. Kadının onuruna, haysiyetine yönelik her türlü saldırı da şiddete dahil. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre 2019’da Türkiye’de 474 kadın öldürüldü. Bu, son 10 yıldaki en yüksek rakam. Yüksek sayıya ulaşan kadın cinayetleri, tecavüz, şiddet ve pedofili vakaları, aydınlık bir geleceğe dair umutlarımızı yok etmek için bizleri zorluyor ama kadının direnci yine tüm zorluklara rağmen umut oluyor. Biz kadınlar; güçlüyüz, dirençliyiz, sabırlıyız, zekiyiz, çalışkanız, doğurganız. Dünyadaki tüm insanlığı yine bir kadın dünyaya getiriyor ve yine bir kadın eğitiyor. Brigham Young’ın çok güzel bir sözü var, ‘Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz. Bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz’ Aslında tüm bu kötü olayları düzeltmek eğitim ve sevgiden geçiyor. Biz kadınların eğitimli olmaya ihtiyacı var. Eğitim, kadınlarımızın vazgeçilmezi olmalı. Kadın, çalışma hayatında da her zaman olmalı, ayrım olmadan her işi yapabilmeli, ekonomik özgürlüğü elinde olmalı kadın kendindeki gücü hissetmeli ve hissettirmelidir.

Farklı şekillerde şiddet

Kadın Doğmak Projesi’yle biz de Konak Belediyesi olarak Dünya Kadınlar Günü’nde kadının karşılaştığı en büyük sorun olan şiddete karşı olduğumuzu göstermek için “Kadın doğmak suç olmasın, kadın olmak zor olmasın” sloganıyla 16 kadın kamera karşısına geçerek farkındalık yaratmak istedik. Kadını; aciz, zavallı, şiddet görmüş halde ‘yapma’ derken, ağzı kapalı, elleri bağlı şekilde yansıtmayıp tam aksine güçlü ve gözlerde gücünü gösteren bir ifade ile fotoğraflamaya özellikle dikkat ettik. Bu gördüğünüz fotoğraflarda bizlere makyaj uygulandı ama bir gerçek var ki hala kadınlarımız öldürülüyor, şiddet görüyor. O fotolardaki makyajlar gerçek hayatta var ve sürekli artıyor. Bu gerçeğin paylaşılması ile buna meyilli olanlara bir mesaj vermek bizlerin toplumsal görevidir. Amacımız bir kadını böyle güçsüzleştirmek ve güçsüz göstermek değil ama güçlü kadınların dahi hedef olduğu bir ülkede bu farkındalığı ancak bu şekilde yaratabilirdik. Bu konuda bir kesim, ‘Şiddeti şiddetle göstermemeliyiz’ derken; bir kesim de, ‘Bu yaşanan toplumsal bir gerçek bu gerçeği görmezden gelemeyiz’ diyor. Ne şekilde olursa olsun kadınlar seslerini duyurmalı diye düşünüyorum, bu vahşet mutlaka sona ermeli. Kadına şiddet son buluncaya kadar haykırmaya devam etmeliyiz. Projede yer alan iş, sanat ve siyaset dünyasından 16 değerli kadına kendilerini bu makyajla billboardlarda göstermekten çekinmedikleri, medeni cesaretleri ve katkıları için teşekkür ediyorum.”