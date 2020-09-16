Kadınlar üretecek Muğla kazanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman’da 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Kıl keçileri bugüne kadar 26 yavru dünyaya getirdi. Yavruların dünyaya gelmesiyle birlikte kıl keçisi üreticisinin yüzü güldü. Büyükşehir, pilot bölge Menteşe’de başlayan uygulamayı, diğer ilçelere de yayma kararı aldı.

Yüzleri güldürüyor

Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Muğla’da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp, üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımız. Çünkü üretimde onlar ön plana çıkıyor. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımız. Kadınlarımız üretecek, Muğla ve ülkemiz kalkınacak” diye konuştu. Büyükşehir, kıl keçileri için başvuru şartlarını belirledi.

Başvuru şartları

18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek. Hayvan Bilgi ve TÜRKVET sistemlerine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olanlar başvurabilecek. 20 dekardan fazla arazisi olmaması, SGK’ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması da şartlar arasında yerini alıyor. Her aileden bir kişinin faydalanabileceği projede, kişiler kurayla belirlenecek. Ayrıca, destek kapsamında alınan keçiler ve doğacak oğlaklar üç yıl boyunca satılamaz, kestirilemez, devredilemez.