Kadınlara ilk ders zili çaldı

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) işbirliğiyle kadınlar için Siyaset Okulu Eğitim Programı düzenleniyor. Her yaştan kadının katılımına açık ve ücretsiz olan, 16 Mayıs’a kadar 12 hafta boyunca her cumartesi sürecek siyaset okulunda ilk ders yapıldı.

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, siyasi hayattaki en büyük eksikliğin kadınların halen düşük oranda bulunmasına, bu bağlamda kadın-erkek eşitliğinin önemine, ayrıca kadın siyasetçilerin yetiştirilmesinde ve liderliğinde bu çeşit eğitimlerin önemine değindi.

Teorik ve pratik bilgiler

Sürekli Yaşam Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay da, “Türk siyasetinde kadın inisiyatifi girişimini önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi. KA-DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik ise, “Uzun yıllardır, düzenlediğimiz siyaset okulları ile karar alma mekanizmalarındaki kadın temsilini artırmayı ve kadınları daha güçlü kılmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizde katılımcılara teorik ve pratik bilgi desteği vermenin yanısıra deneyim paylaşımlarında da bulunuyoruz. Türkiye’de kadınların siyasete ilgilerinin arttığı açık. Ama bunun karşılanmadığı da açık. Hep birlikte bu dengeyi kurmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.