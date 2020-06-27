Kaliteli uzun yaşamın sırrı kalbi korumak

Gelişen teknolojiyle birlikte insan ömrü uzasa da ölüm nedenlerinin ilk sıralarında kalp ve damar hastalıları yer almaya devam ediyor. Gaziemir Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Yakut, uzayan yaşam süresiyle birlikte kişinin kalp damar hastalıklarından etkilenme süresinin de uzadığını ifade etti. “Eskiden aterosklerotik kalp ve damar hastalıkları, yaşlı insanların sorunu olarak bilinmekteydi” diyen Yakut, şöyle konuştu:

Akdeniz tipi beslenme

“Değişen yaşam koşulları, artan ve daha erken yaşta karşı karşıya kalınan risk faktörleri sebebi ile gençler de en az yaşlılar kadar kalp ve damar hastalıkları açısından tehlike grubunda yer alıyor. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren düzenli egzersiz yapmak, Akdeniz tipi sebze ağırlıklı beslenme, sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı olarak karşımıza çıkıyor. Doğallığını yitirmiş, dengesiz içerikli, fast food tarzı kötü beslenme hem doğrudan kalp ve damar sistemini yıpratmakta hem de obezite ve şeker hastalığı gibi sorunlara yol açabilmekte.”

Erken tanı kurtarıyor

Erken tanı ve zamanında müdahale ile kötü olayların önüne geçilebildiğini sözlerine ekleyen Yakut, “Gaziemir Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, kuruluşunun yedinci yılında İzmir ve Ege Bölgesi’ne uzman hekim ve teknik personelle hizmet veriyor. Temel misyonumuz kalbe dair her hastalıkta hizmet vermek. SGK kuralları gereği hiçbir by-pass ameliyatından ilave ücret almıyoruz. Erken tanının öneminin bilinciyle derandevulu hastalar belli bir düzen içerisinde bakılırken, randevusuz gelen hastalar için de mutlaka bir kardiyolog ve cerrah organize edildi. Kalp hastalıkları yanında, karotis (beyni besleyen şah damarı), karın ve bacak bölgesi damarlarının teşhis ve tedavisi de hastanemizde yapılıyor” dedi.

‘Genetik kader değil’

Sürekli durmaksızın çalışan ve vücudun olmazsa olmaz organı olan kalp ve damarların yaşamın getirdiği yıpranmadan en çok payını alan yapılar olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Yakut, “Genetik altyapı ve ailesel faktörler, yaşlanma süreciyle birleşince hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Genetik altyapıyla ailesel faktörler değiştirilemese de sonradan gelişebilecek risklerden uzak durarak kalp-damar sistemi hastalıklarından ve diğer sağlık sorunlarından korunmak mümkün.

Beslenme, stres ve egzersiz gibi önemli risk faktörleri olan günlük hayat dinamiklerinin kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde rolü büyük. Düzensiz beslenme de sorunlardan biri” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Necmettin Yakut, “Damar tıkanıklığı (ateroskleroz) hastalığı sadece kalp damarlarını tutmaz. Dolaşım sisteminin olduğu yerde damar darlığı veya tıkanıklığı olabilir. Şah ve bacak damarı tıkanıklıkları en sık karşılaşılanlardır” dedi.