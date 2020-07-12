‘Kalp kriziyle aynı belirtileri taşıyor’

En sık görülen belirtileri arasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı olduğunu söyleyen Ertürk, “Hastanın öyküsünü sorgulamak burada çok önemli. Bu hastalığı tetikleyen bir stres faktörü olabiliyor. Bir piyango çıktığında duyduğu heyecan da yol açabilir” dedi.