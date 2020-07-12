12.07.2020 - 00:01 |
‘Kalp kriziyle aynı belirtileri taşıyor’
Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzman Dr. Emre Ertürk, İngiltere’de yavrularını kaybeden bir kuğunun ölüm sebebiyle tekrar gündeme gelen kırık kalp sendromunun, kalp kriziyle aynı belirtileri gösterdiğini söyledi.
En sık görülen belirtileri arasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı olduğunu söyleyen Ertürk, “Hastanın öyküsünü sorgulamak burada çok önemli. Bu hastalığı tetikleyen bir stres faktörü olabiliyor. Bir piyango çıktığında duyduğu heyecan da yol açabilir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.