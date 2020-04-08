08.04.2020 - 00:00 |
Kamu çalışanlarına serbest kıyafet
İzmir’de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi. Valilik’in twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Salgından ülkemizi, vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mevsim şartlarına uygun, hijyenik, kamusal özene dikkat ederek görevlerini serbest kıyafetlerle ifa etmeleri uygun görülmüştür.” l AA
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.