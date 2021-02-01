Karşıyaka tecrübeden yana

Basketbolda Ufuk Sarıca ile yola devam edip, voleybolda takımı Reşat Yazıcıoğulları’na emanet eden Kaf Kaf, deneyimli antrenörlerle salon branşlarında hedefe yürürken, Başkan Turgay Büyükkarcı’nın futbolda da iddiayı korumak için tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istediği belirtildi. Büyükkarcı’nın teknik adam listesini Sportif Direktör Atilla Güneş’e ilettiği, Güneş’in görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.