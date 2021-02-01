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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka tecrübeden yana
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    01.02.2021 - 00:01 |

    Karşıyaka tecrübeden yana

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Karşıyaka’da Soner Tolungüç’ün istifasının ardından teknik direktör arayışına geçen yönetimin yeşil kırmızılı takımı kariyerli bir çalıştırıcıya emanet etmeyi planladığı öğrenildi.

    Karşıyaka tecrübeden yana

    Basketbolda Ufuk Sarıca ile yola devam edip, voleybolda takımı Reşat Yazıcıoğulları’na emanet eden Kaf Kaf, deneyimli antrenörlerle salon branşlarında hedefe yürürken, Başkan Turgay Büyükkarcı’nın futbolda da iddiayı korumak için tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istediği belirtildi. Büyükkarcı’nın teknik adam listesini Sportif Direktör Atilla Güneş’e ilettiği, Güneş’in görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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