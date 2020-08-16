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    HaberlerEge Haberleri Katarakt ve görme kusurlarına tek operasyonla çözüm
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    16.08.2020 - 00:03 |

    Katarakt ve görme kusurlarına tek operasyonla çözüm

    Hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde başarılı sonuçlar veren trifokal göz içi lensleri, gözlüksüz bir yaşam imkanı sunuyor.

    Katarakt ve görme kusurlarına tek operasyonla çözüm

    Halk arasında ‘Akıllı Lens’ olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti. Operasyon hakkında bilgi veren Selim, şöyle konuştu:

    10 dakika sürüyor

    “Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Refraktif lens cerrahisi uzman hekim gözetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar veriyor. Hastanın gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor. Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabilir. Eğer kişide glokom, göz tembelliği diyabetik retinopati ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir.”

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