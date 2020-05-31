Kerem Ali Sürekli’nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile milletvekilleri; Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Alpay Özalan, Cemal Bekle, yol arkadaşlarının annesinin vefat haberiyle sarsıldıklarını belirtip üzüntülerini paylaştı. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sürekli Ailesi’ne de sabır diledi.



Sarsan haber



AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal ile AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da, kıymetli büyükleri Perihan Sürekli’nin vefat haberiyle sarsıldıklarını dile getirdi. MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise, “Perihan Sürekli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sürekli ailesine sabırlar diliyorum” dedi. Merhumenin cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Selçuk Merkez Tahsinağa Camii‘nden kaldırıldı.



Taziye mesajları



İzmir siyaset dünyası da gününde Sürekli’ye taziye mesajlarıyla destek oldu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Sürekli’nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Kerem Ali Sürekli ve ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Sürekli’nin acı kaybını öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, tüm aileye sabır ve baş sağlığı dilerim” dedi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, “Değerli dostum Sürekli’nin muhterem validesine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.