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    17.10.2020 - 07:00 |

    Kirliliğe karşı Akıllı Şamandıra

    Fethiye Körfezi’nde suda ve havada yaşanan değişimler, anlık olarak takip edilip bildirilecek

    Kirliliğe karşı Akıllı Şamandıra

    Geçen yıl Fethiye Körfezi’nde yaşanan renk değişimi sonrası harekete geçen Fethiye Belediyesi; DenizTemiz Derneği TURMEPA, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile yaptığı ortak girişimle, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen Akıllı Şamandıra projesini hayata geçirdi.
    2021’de faaliyette
    Fethiye Limanı Aksazlar Mevkisi’ndeki deneme kurulumuna katılan Belediye Başkanı Alim Karaca, “Deniz kirliliğinin gerçek zamanlı olarak ölçümü amacıyla geliştirilen ve denizlerimizin ekolojik açıdan korunmasına önemli katkılar sunacak Akıllı Şamandıra, 2021 yılı içerisinde tam olarak faaliyete geçecek” dedi.
    Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri Proje Yöneticisi Melih Torcuk ise, “Sistem, iki adet akıllı şamandıra ve alınan verilerin işlenip servis edilmesinde kullanılan, karaya konuşlanmış bir adet donanım biriminden oluşuyor. Deniz kirliliği ve metorolojik durumla ilgili bilgileri anlık olarak Fethiye Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile paylaşacak” dedi.
    Deneme kurulumunun ardından Başkan Karaca, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ Mühendislik Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem, proje protokolünü imzaladı.

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