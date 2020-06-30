Kırsal kalkınmada işbirliği şart

Göreve geldiği günden itibaren kırsal kalkınma projelerine ağırlık veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiyi tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurduğu GERKOOP ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren tarımsal kalkına kooperatiflerini başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve büyükşehir yetkilileriyle Germencik Belediyesi Bardakçı Kahvesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen Öndeş, planlanan yeni çalışmalar ve hedeflerle igili fikir alışverişi yaptı. Ana hedeflerinin üreticinin emeğini koruyup karşılığını almasını sağlamak olduğunu ifade eden Öndeş, şöyle konuştu:

“Tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan, dünya incir üretiminde birinci sırada yer alan bir ilçeyiz, zeytinyağımızın kalitesi de biliniyor. En önemlisi de süt üretiminde 50 tonun üzerinde bir rakamla pazarda öne çıkıyoruz. Biz üreticiden tarafız, emeğin, alın terinin, bir ineği olan teyzemizin sütün tek bir damlasını bile feda etmeye razı gelmeyiz. Bu bilinç ve hassasiyetle çalışıyoruz. Siyaset gütmeyen sadece ama sadece memlekete ve millete hizmete odaklandım. Süreç çetin ve zor, başarıya ulaşmanın yolu da işbirliği.”

Yonca dağıtımı

Öte yandan çiftçilere yönelik yonca desteği çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışma yapan Öndeş, pilot bölge olarak belirlenen Reisköy’de gerçekleştirilen ikinci yonca hasadının ardından uygun fiyatlı yonca desteğini sürdürdü.