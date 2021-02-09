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    HaberlerEge Haberleri Kısıtlama günlerinde konserle sevindiler
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    09.02.2021 - 00:03 |

    Kısıtlama günlerinde konserle sevindiler

    Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için online konser verdi.

    Kısıtlama günlerinde konserle sevindiler

    Sanatçı Oğuz Aksaç ve Tanju Güneş’i sahnede ağırladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki konserde konuklar ve orkestra solisti Tayfun Tunç, birbirinden güzel türkü ve şarkıları söyledi.

    Merkezefendi’yi sanat ve sanatçıyla buluşturduklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bir nebze de olsa hemşerilerimize moral olmak istedik” dedi.

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