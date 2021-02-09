Kısıtlama günlerinde konserle sevindiler

Sanatçı Oğuz Aksaç ve Tanju Güneş’i sahnede ağırladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki konserde konuklar ve orkestra solisti Tayfun Tunç, birbirinden güzel türkü ve şarkıları söyledi.

Merkezefendi’yi sanat ve sanatçıyla buluşturduklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bir nebze de olsa hemşerilerimize moral olmak istedik” dedi.