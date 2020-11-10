‘Korku sürüyor eve girilmiyor’

AFAD Başkanı Güllüoğlu, İzmir’de yaklaşık 6 bin kişinin çadırlarda kaldığını belirtti, “Yarısı, evde hasar olduğu için değil, korktuğu için burada” dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir’de deprem nedeniyle yaklaşık 6 bin kişinin çadır kentlerde barındığını bildirdi. Güllüoğlu, 30 Ekim Cuma günü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve sonrasındaki duruma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Deprem sonrası Türkiye’nin dört yanından AFAD, JAK, UMKE, sivil toplum kuruluşları, polis arama kurtarma ekipleri ve itfaiyelerin harekete geçtiğini aktaran Güllüoğlu, “İyi bir birliktelik sergilediğimizi düşünüyoruz. Buradan ayrılırken de hepsiyle buluşarak, helalleşerek, kucaklaşarak ve hepsine teşekkür ederek uğurladık. Umarım, ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda birbirine kenetlenmiş bir arama kurtarma ekibi var” dedi.

Anket yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinatörlüğünde birçok bakanlıkla ortak hareket edildiğini vurgulayan Güllüoğlu, tam bir ortak çalışma ve iş birliği ile çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çekti. Güllüoğlu, şu anda 15 çadır alanında vatandaşların kaldığının altını çizdi, “Biz çadır alanlarında yaptırdığımız anketlerde yaklaşık yarıdan çoğunun korktuğu için çadır alanlarda kaldığı bilgisini aldık” ifadesini kullandı.