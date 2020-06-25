Korkutan gelişme! Başa dönmeyin uyarısı

Geçen hafta cuma günü sadece üç vakanın olduğu Menderes Küner Mahallesi, koronavirüs pozitif sayısının 45’e çıkmasının ardından alarma geçti. İzmir’de çalışan taksici ve minibüsçülerin çoğunun bölgede ikamet etmesi de kentte endişe yarattı.

Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği günlerde İzmir’den gelen endişe verici haberle gözler Menderes’in Küner Mahallesi’ne çevrildi. Gündeme Bakış’ın haberine göre, taksi ve dolmuş esnafının oldukça fazla olduğu mahallede, geçen hafta cuma günü koronvirüs pozitif olan üç vaka tespit edildi. Bir hafta içindeyse vaka sayısı 45’e yükseldi.

Kontrollü giriş-çıkış

Mahalleye giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanmaya başladığını belirten Menderes Kaymakamı Bahri Tirkayi, “Bir bulaş söz konusu ancak bu karantinaya alınacak boyutta değil. Pozitif vakalar için evlerinden çıkmamaları konusunda önlemler aldık. Tedbirleri artırıp köyün tamamında maske kullanma zorunluluğu getirdik, kahvehaneleri de kapattık. Köyde çok sayıda minibüs ve taksici esnafı var, onlara test yapılıyor. Giriş çıkışlarda da ateş ölçerlerle kontrol ediyoruz” dedi.

Herkese test

Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın ise, “40’ın üzerinde vaka olduğu ifade ediliyor. Sokağa çıkma yasağı yok ama köye sadece ikametgâhı olanlar girebiliyor. İnsanlar işine gücüne gidip gelebiliyor. Tabi köy genelinde panik havası var, herkes ‘Ben de var mı acaba?’ diyor. 11 ayrı doktor ekibi geldi. Taksi-dolmuş esnafı ve 50 yaş üstüne yönelik virüs testlerine başladı” diye konuştu.

Öte yandan, virüsün kaynağının bir dolmuş şoförü olduğu, ateşi çımınca Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ve koronavirüs teşhisi konduğu iddia edildi.

2 bin 600 nüfuslu köyde, 150-200 arasında dolmuş hattı sahibi ve 150 civarında taksi plakası sahibi bulunduğu, çoğunun da İzmir merkezde çalıştığı belirtildi.

SOYER’DEN EN BAŞA DÖNMEYELİM UYARISI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşmeyle birlikte sokaklarda görülen rahatlamaya karşı kent sakinlerini uyardı. Sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenen Soyer, “Vaka sayılarında artış haberleri geliyor. Uyarıları dikkate alıp hem kendimizi hem de hemşehrilerimizi koruyalım. Kısıtlama günleri, sokağa çıkma yasakalrı yeniden gündeme gelmemeli. Doğrusunu söylemek gerekirse ülke olarak ekonomik ve sosyal açıdan böyle bir bedeli ödeyecek gücümüz artık kalmadı. Biz belediye olarak dezenfeksiyon ve denetim yaparak önlem alıyoruz ama yurttaşlarımıza da bu konuda çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Rusça tanıtım

İzmir’in başta Rusya olmak üzere eski sovyet coğrafyasında daha iyi tanıtılması için önemli bir adım atıldı. Ocak ayında kuruluş sürecini tamamlayan Rusça Konuşanlar Dostluk ve İşbirliği Derneği (RUSDER), İzmir’in Rusça tanıtılması ve kentteki kültürel, turistik, ekonomik gelişmelerin aktarılması amacıyla www.izmirrus.com adlı bir internet sitesini hizmete açtı. Makamında ağırladığı dernek yöneticilerine çalışmaları için teşekkür eden Soyer, “İzmir’in Rusça tanıtımı açısından kıymetli bir bilgi ve iletişim kaynağı olacak İzmirrus.com internet sitesiyle ilgili her zaman işbirliğine açığız” dedi.