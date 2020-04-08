Yeşilay, ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ sloganıyla sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken bir film hazırladı, düzenli hareket etme önerilerine de yer verildi.

Yeşilay, sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken bir film hazırladı. ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ sloganıyla yayınlanan filmde “Koronavirüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı” denildi. Televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayında olacak kampanya kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteği ile hazırlanan 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarına ilişkin bir film de hazırladı.

Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi besleme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilere yer verildi.

‘Sorumluluğumuz fazla’

Bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, şunları dile getirdi:

“Yeşilay olarak 100’üncü yaşımızı kutluyoruz. Bugüne kadar bağımlılıklarla mücadele ederken sağlıklı yaşamın önemini anlatmaya önem verdik. Bugün tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bizim de bu konudaki sorumluluğumuz artıyor. Çünkü hem sağlıklı yaşam önem kazanıyor hem de bağımlılıklar hastalığa yakalanma riskini artırıp tedaviyi güçleştiriyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyoruz.”