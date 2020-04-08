BİST 92.3820,34EURO7,390,37USD6,770,16ALTIN359,50-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Koronavirüs sigarayı sever
    ABONE OL
    08.04.2020 - 00:05 |

    Koronavirüs sigarayı sever

    Koronavirüs sigarayı sever

    Yeşilay, ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ sloganıyla sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken bir film hazırladı, düzenli hareket etme önerilerine de yer verildi.

    Yeşilay, sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken bir film hazırladı. ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ sloganıyla yayınlanan filmde “Koronavirüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı” denildi. Televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayında olacak kampanya kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteği ile hazırlanan 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarına ilişkin bir film de hazırladı.

    Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi besleme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilere yer verildi.

    ‘Sorumluluğumuz fazla’

    Bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, şunları dile getirdi:

    “Yeşilay olarak 100’üncü yaşımızı kutluyoruz. Bugüne kadar bağımlılıklarla mücadele ederken sağlıklı yaşamın önemini anlatmaya önem verdik. Bugün tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bizim de bu konudaki sorumluluğumuz artıyor. Çünkü hem sağlıklı yaşam önem kazanıyor hem de bağımlılıklar hastalığa yakalanma riskini artırıp tedaviyi güçleştiriyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyoruz.”

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
    daha fazla video için
    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Sıradaki Haber