Koronavirüse  karşı 4 önlem

Batı Anadolu Central Hospital, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dört yeni önlemi hayata geçirdiklerini duyurdu. Çin’de başlayıp kısa sürede dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüse karşı bir takım önlemler aldıklarını belirten Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Evde Kal Biz Gelelim, E-Doktor Uygulaması, koronavirüs şüphesi hastalar için Ön Tanı Tetkikleri ve hastanemize gelen koronavirüs şüphesi olmayanlar için Temiz Alan Uygulaması gibi dört yeni önlemi hayata geçirdik. Ekip olarak görevimizin başındayız” dedi.

“Evde Kal Biz Gelelim”

“Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu, ‘Evinde Kal’ projesi ile evinde kalan ve sağlık sorunu yaşayanlara çözüm üretebilmek adına özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmetine başladıklarını belirten Op. Dr. Gürbüz, “Bize ulaşan hastalarımızla önce telefon ile görüşüp, duruma göre evine gidip sağlık hizmeti veriyoruz. Keyfi aramaya karşı önlemler aldık” dedi.

E-Doktor uygulaması

E-Doktor uygulaması ile poliklinik ihtiyacı olanlarla ücretsiz görüntülü görüşme hizmeti başlattıklarını da dile getiren gürbüz, “Görüntülü sistemle doktor, hastanın durumuna göre öneride bulunacak. Uygun olan hasta fiziki muayene ve tetkik için polikliniğe çağıralacak. Ya da hastanın evine gidilecek” ifadelerini kullandı.

Ön tanı tetkikleri

Koronavirüs şüphesi hastalar için ön tanı tetkiği uyguladıklarını sözlerine ekleyen Gürbüz, “Bu uygulamada hastaya bir takım sorular sorulacak. Koronavirüs şüphesi olup olmadığı hastaneye gelmeden test edilecek. Eğer hasta şüpheli çıkarsa ne yapması gerektiği anlatılacak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna sevki sağlanacak” dedi.

Son olarak, virüs şüphesi olmayan tüm hastalar için temiz alan uygulaması başlattıklarını anlatan Gürbüz, “Bu anlamda muayeneleri az sayıda, randevulu ve kontrollü şekilde yapıyoruz. Amacımız, salgın nedeniyle diğer hastaların mağduriyetini önlemek istiyoruz. Koronavirüs şüphesi hasta ile diğer hasta girişini ayırdık. Acil servisimizin de ayrı girişi var. Hastanemizde solunum şikâyeti olmayan diğer hastalar için temiz alan oluşturduk. Bu bölüm her saat başı dezenfekte ediliyor. Poliklinik muayene alanımız her hastadan sonra yine dezenfekte edilip sonraki hastaya hazırlanıyor. Hasta yatarak tedavi olacaksa, temiz alan servisinde yatırılıyor ve odası her hasta değişiminde dezenfekte ediliyor. Ameliyat olacak hastalar için tüm ameliyathaneler koronavirüs dahil, tüm mikroorganizmalardan arındırılmakta. Tüm yoğun bakımlar koronavirüs dahil, tüm mikroplara karşı korumalı” diye konuştu.

Hastalar durumuna göre üçe ayrılıyor

Koranavirüs hastalarının tedavi şekilleri ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Özer Gürbüz, “Koronavirüs şüpheli hastaları hafif, orta ve ağır şüpheli olarak üçe ayırıyoruz. Hafif olanları ayaktan tedavi takip ve düzenli kontrollerini yapıyoruz. Orta şüphelileri izole servis ve odalarda takip ve tedavisini yapıyoruz. Ağır şüphelileri de kamu hastanelerine sevk ediyoruz. Şu ana kadar hastanemizde koronavirüslü hasta yok. Acil tedavi gerektiren diğer hastalarımız randevu alarak uzman doktorlarımıza muayene olabilir. E-Doktor hizmetimiz ücretsiz olup randevu alarak mümkün” dedi.

BASEK okulları Avrupa’ya açılıyor

BASEK Başkanı Gürbüz, Grundig Akademi Eğitim Kurumları Vakfı ile akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, Avrupa ile akredite ve entegre olmak için gerekli tüm çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Türkiye de ilk kez mesleki eğitimde Avrupa ile akredite olan kurum BASEK olduğunu ifade eden gürbüz, “Bu protokolle BASEK öğrencileri Almanya’da staj yapacak ve Grundig Akademi okullarında eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alacak. Ayrıca bu ülkede çalışma hakkı elde edecek. Grundig Akademi’de eğitim gören Alman öğrenciler de, ülkemizde sağlık, hasta ve engelli bakım, gıda, tarım, hayvancılık ve bilişim alanlarında BASEK okullarında staj ve sertifika eğitimi alıp, Türkiye’de çalışma imkanına kavuşacak” dedi.

Sunulan imkanlar

BASEK Başkanı Op. Dr. Gürbüz, gençlere sunulan imkanları şu şekilde sıraladı:

“Eğitim bursu ve kredisi: Öğrencilere iki çeşit burs imkanı sunuyoruz. Akademik başarı ve yetenek bursu. Akademik başarı bursu, kurumumuzun yapmış olduğu bursluluk sınavı sonucunda başarılı öğrencilere ve ortaokul başarı puanı 90 ve üzeri olanlara belirli oranda verilen burs. Yetenek bursu ise, yurtiçi ve yurtdışında spor ve sanat alanındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belirli oranda verilen burs. Ayrıca eğitim-öğretim dönemi süresince verilen ve öğrenci mezun olduktan ve işe başladıktan sonra faizsiz olarak taksitlerle geri ödemesi koşuluyla sunulan kredi imkanı bulunmakta.

Devlet destekli bölümler: Milli Eğitim Bakanlığı’nca özel mesleki ve teknik anadolu liselerindeki öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin 1.5 katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından müşterek belirlenen ve bakanlık bütçesine konulan ödenekten okullara yapılan ödemedir. Bu programlara gelen öğrenciler, destek tutarı dışında kalan bedeli okula ödemekle yükümlü. Devlet destekli programa devam eden öğrenci, diğer burslardan yararlanamamakta. Bu bölümlerimiz: Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı, denizcilik alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı, raylı sistemler teknolojisi alanı, uçak bakım alanı, yenilenebilir enerji teknolojileri alanı.

İş garantili bölümler: Okulumuzun yer aldığı grup şirketlerimizde, (hastaneler, otel, gıda ve meşrubat fabrikaları) ya da iş garantili protokol yaptığımız özel kuruluşlarda sınırlı sayıda iş garantili öğrenci alınmakta. İş garantili kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciye burs ve eğitim kredisi verilmemekte. Ancak, devlet destekli bölümlere kayıt yaptıran öğrenci, iş garantili kontenjanda olsa dahi, bu desteğkten faydalanabilir.

Uluslararası sertifikalı bölümler: BASEK okullarının Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkeleri ile yaptığı protokollerle akredite olduğu eğitim kurumlarında uygulamalı staj imkanına sahip olan ve sertifika programlarına katılan öğrencilerimizin sertifikaları diplomaları ile beraber verilir.

Aldıkları bu sertifika ile Almanya ve tüm Avrupa ülkelerinde iş bulma ve çalışma imkanına kavuşmuş olur.

Üniversite garantili bölümler: Anlayışımız önce üniversite, sonra meslek değil; önce meslek, sonra üniversite. Çünkü, nitelikli mesleki eğitimin öğrenileceği en ideal dönem, üniversite değil, lise çağı. Bu çağda nitelikli mesleki eğitim alan gençler her yaşta üniversite eğitimi alma olanağına sahip. BASEK olarak misyonumuz, önce meslek sonra üniversite olup, ‘Hem Çalış Hem Oku Hayata Atılmanın En Kısa Yolu’. Üniversite garantisi verilen programa devam eden öğrenciler, ilk yıldan itibaren akademik olarak desteklenecek ve kendi alanındaki yüksekokula girmesini sağlayacak akademik destek verilecek. Ayrıca Almanya’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için de, üniversitelerle gerekli protokoller yapıldı.”

Beş bin öğrenci eğitim görüyor

BASEK’in eğitim alanları hakkında bilgi veren Op. Dr. Özer Gürbüz, “Anadolu-fen, sağlık, biyomedikal, havacılık, uçak motor ve elektroniği, sivil havacılık, denizcilik, raylı sistemler, bilişim, yenilenebilir enerji, veterinerlik, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, gıda-tarım teknolojileri olmak üzere, İzmir Bornova, Manisa, Salihli ve Ödemiş’teki kampüslerimizle eğitim veriyoruz” dedi.