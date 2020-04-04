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    04.04.2020 - 00:03 |

    Kötü gün dostları

    Kötü gün dostları

    Yaşar Topluluğu 1.5 milyon, Aydem Enerji de 3 milyon liralık bağışla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” dedi. Saya Grup ise, bağış için 2 milyon lira, ihtiyaç sahiplerine yönelik sunacağı yardımlar için de 3 milyon liralık kaynak ayırdı.

    Yaşar Topluluğu, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 1.5 milyon lira bağışladı. Koronavirüs nedeniyle maddi açıdan zora düşen vatandaşa ve sağlık konusundaki çalışmalara katkı koymak istediklerini belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimizi aldık. Çiftçilerimizden tüketicilerimize ulaşana kadar birçok kontrol noktasında gerçekleştirdiğimiz analizler ile ürünlerimizi en sağlıklı ve güvenilir biçimde tüm Türkiye’yle buluşturuyoruz. Yaşar Topluluğu olarak her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de ülkemizin yanındayız. Bunun yanı sıra, toplum sağlığı için pandemi ile mücadele kapsamında gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarımıza sağlıklı ve besleyici ürünlerimizi ulaştırarak onlara güç vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

    Sağlıkçılar için

    Bünyesinde Pharmactive, Folkart, Volt Elektrik Motorları, Volt Savunma ve Livamine’ı bulunduran Saya Grup da, 2 milyon liralık bağış yaptı. Ayrıca salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon liralık kaynak ayırdı. Öte yandan salgının başladığı günden bu yana, Folkart’ın öncülüğünde, kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 7 bin 500 adet gıda paketi dağıtıldı. Pharmactive vasıtasıyla ise, sağlık çalışanlarının medikal malzeme gereksinimlerine yönelik, bin 500 adet acil destek paketi gönderildi. Ek olarak bin 500 adet daha acil destek paketi, ilgili noktalara gönderilmek üzere hazırlanıyor. Yine Pharmactive sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştırılmak hedefiyle tesislerinde; 55 bin adet 1 litrelik, 100 bin adet 60 mililitrelik el antiseptiği üretimi için gerekli planlamayı yaptı.

    ‘Kısa sürede atlatacağız’

    Yaklaşık 12 bin çalışanı ile Türkiye ekonomisi için 40 yıldır değer üreten Aydem Enerji de 3 milyon lira bağışladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde elektrik üretimi ve kesintisiz enerji dağıtımıyla kişilerin yaşam şartlarına katkı sağlayan grup, böylece bağış kampanyasında da önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabası içinde olduğunu görmek ümit verici, bu tehlikeyi en kısa sürede en az zararla atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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