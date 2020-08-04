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    04.08.2020 - 07:00 |

    Köy okullarına kütüphane

    Sosyal sorumluluk projesi “Bir yaprak için el ele” ile sekizi Ege Bölgesi’nde olmak üzere toplam 20 okula kitap desteği veren Berna Alakuştekin, Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu’na kitaplık kurmak için kolları sıvadı.

    Köy okullarına kütüphane

    Sosyal sorumluluk projesi “Bir yaprak için el ele” ile sekizi Ege Bölgesi’nde olmak üzere toplam 20 okula kitap desteği veren Berna Alakuştekin, Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu’na kitaplık kurmak için kolları sıvadı. Eğitimde fırsat eşitliğini savunduğunu ve 11 yaşındaki kızı Ecrin Semra’yı Foça’da bir köy okulunda okutmaya karar verdikten sonra proje için harekete geçtiğini anlatan Alakuştekin, “Kızım ilkokulu köy okulunda bitirdi. Başarısı nedeniyle Eski Foça’da pilot okul seçilen bir devlet ortaokulundan teklif aldı ve okul birincisi oldu. Bende bu süreçte kitap yokluğu çeken köy okulları olduğunu gördüm. Önce evdeki kitaplarıma göz attım ve bunu neden bireysel düşünüyorum diye kendime sordum. Biz olduğumuzda çoğalıyoruz. İşe duyarlılık gösterebilecek insanların olabileceğine düşündüm ve çalışmalara başladık” diye konuştu.
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    Kitapların ulaştığı okullarda çocukların mutluluğuna ve okuma isteklerine şahit olduğunu belirten Alakuştekin, “Kendi ellerimizle organik ürünlerden hazırladığımız domates sosu, pesto sos, çilek reçeli, gül reçeli, şeftali reçeli, lavanta reçeli gibi kavanoz destek ürünlerinin geliri ve kitap bağışlarıyla Cumhuriyet İlkokulu’nda güzel bir kitaplık kuracağız. Katkıda bulunmak isteyenler instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilir” dedi.

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