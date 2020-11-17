KÜLTÜRPARK’TA en centilmen turnuva

Turnuvaya sporcuların centilmenlik dolu davranışları damga vurdu. Turnuvada beş kategoride 140 sporcu ter döktü. 7 gün süren karşılaşmalarda, kulübün yenilenen kortlarında 140 sporcunun kıyasıya ancak bir o kadar da centilmence mücadelesi dikkat çekti. Finalde ise 38 kupa sahiplerini buldu. Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, İzmir’in sevilen iş adamlarından Turgut Ayker adına düzenlenen turnuva için eşi Arzu Ayker’e teşekkür plaketi verdi. Şekercioğlu, çekişmeli geçen maçlar boyunca sporcuların centilmenlikten hiç ödün vermediğini belirterek, “Tenisin en güzel yanı, müthiş bir rekabet içerse de sportmenlik, karşılıklı saygı ve centilmenlikte kendisine özel kuralları olmasıdır. Bu turnuvamızda her katılımcımız bu centilmenliği en üst düzeyde gösterdi” dedi. Şekercioğlu ayrıca pandemi döneminde maçların sağlıklı şekilde yürütülmesi için çalışan Başhekim Ramazan Yarbaş ve ekibine de teşekkür ederek, “Sizlerin sayesinde bu zor dönemde moral kazandık. Pandeminin ve depremin etkilerini biraz olsun unuttuk. 2020’nin son klasman maçını da gerçekleştirmiş olduk. 2021 yılı hepimize daha mutlu günler getirsin” dedi. Arzu Ayker ise, “Sayenizde eşimin adını böyle güzel bir turnuvayla andık. Bize bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.