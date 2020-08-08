08.08.2020 - 00:01 |
Kurslara davet
Merkezefendi Belediyesi’nin Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde robotik kodlama, müzik, yabancı dil, satranç ve akıl oyunları eğitimlerinden sonra pilates ve cimnastik kursları da açılıyor.
Bu kapsamda Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay ve Sevindik mahallelerindeki merkezlerde verilecek kurslar, 17 Ağustos’ta başlayacak. Pilates kursuna 7’den 77’ye herkes katılabilirken, cimnastik için 4 ile 8 yaş sınırı bulunuyor. Başkan Şeniz Doğan, “Kadın hemşerilerimi ve çocukları bekliyorum” dedi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.