Kurslara davet

Bu kapsamda Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay ve Sevindik mahallelerindeki merkezlerde verilecek kurslar, 17 Ağustos’ta başlayacak. Pilates kursuna 7’den 77’ye herkes katılabilirken, cimnastik için 4 ile 8 yaş sınırı bulunuyor. Başkan Şeniz Doğan, “Kadın hemşerilerimi ve çocukları bekliyorum” dedi.