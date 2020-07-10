Kuru üzümün duayeni Kapkaç’ı kaybettik

Türkiye’de kuru üzüm ihracatı alanında en donanımlı isimlerden biri olan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kapkaç (84) vefat etti. 1959 yılında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde raportör yardımcısı olarak iş hayatına atılan Kapkaç, 1999-2001 arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. Birlik Başkanı Birol Celep, Kapkaç’ın sektöre büyük hizmetleri olduğunu belirtti. Kapkaç’ın cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.