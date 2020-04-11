Lezzet kapınıza geliyor

Korona virüsün dünyada yayılımının hızla devam ettiği günlerde insanların yediklerinden içtiklerinden şüphe eder duruma geldiğini söyleyen Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, “Hijyen çok önemli, kendimizi korumak için en güvenli yöntemin gerekmedikçe evden dışarıya çıkmamak olduğunun bilincindeyiz. Doğal olarak insanlar dışarıda yemeği tercih etmiyorlar biz de ona göre bir çalışma sistemi uyguluyoruz. Sektörümüz için zor günler. Ancak şuan önceliğimiz insan sağlığı. Çiğ ürünleri sirke ve tuz kullanarak yıkıyor, öyle servis ediyoruz” dedi.

‘Gel Al’ ve ‘Paket Servisi’

Kırçiçeği’nin tüm şubelerinde sağlık önlemlerinin artırıldığının altını çizen İpbaş “Hizmetimize ‘Gel Al’ ve ‘Paket Servis’ şeklinde devam ediyoruz. Her şubemiz düzenli olarak ozonlu sistemle dezenfekte ediliyor ve hijyen denetimleri yapılıyor. Ekibimiz mutfakta bone, eldiven, maske ve kolluk ile çalışıyor. Kuryelerimiz siparişleri en üst seviyede hijyen ve gıda taşıma kuralları çerçevesinde dezenfekte edilen motorlarla ulaştırıyor. Meslektaşlarım da tedbirlere ağırlık vermeli. İçiniz rahat olsun. 35 yıldır hijyen ve kaliteden asla taviz vermedik, vermeyiz” diye konuştu.