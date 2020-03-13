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    HaberlerEge Haberleri Manisa’da çiftçiye ücretsiz su müjdesi
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    13.03.2020 - 07:00 |

    Manisa’da çiftçiye ücretsiz su müjdesi

    Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısından üreticileri sevindirecek bir karar çıktı.

    Manisa’da çiftçiye ücretsiz su müjdesi

    Çiftçilerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında ilçelerde bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Alım Tesisleri’nden ücret alınmaması raporu, oybirliğiyle kabul edildi.
    ‘Hayırlı olsun’
    Buna göre; il genelinde bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Dolum Tesisleri’nden 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında üretici ücretsiz olarak yararlanacak. Buna göre; Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı, Selendi, Şehzadeler, Köprübaşı ve Demirci’de bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Dolum Tesisleri’nden 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında ücret alınmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kararın Manisalı çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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