13.03.2020 - 07:00 |
Manisa’da çiftçiye ücretsiz su müjdesi
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısından üreticileri sevindirecek bir karar çıktı.
Çiftçilerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında ilçelerde bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Alım Tesisleri’nden ücret alınmaması raporu, oybirliğiyle kabul edildi.
‘Hayırlı olsun’
Buna göre; il genelinde bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Dolum Tesisleri’nden 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında üretici ücretsiz olarak yararlanacak. Buna göre; Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı, Selendi, Şehzadeler, Köprübaşı ve Demirci’de bulunan Tarımsal İlaçlama Suyu Dolum Tesisleri’nden 2020 yılı Nisan-Ekim ayları arasında ücret alınmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kararın Manisalı çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
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