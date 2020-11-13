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    13.11.2020 - 07:00 |

    Maratona Torbalı damgası

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen bu yıl N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonun’da erkeklerde Torbalı Belediyesi’ni de temsilen 3 ayrı sporcu yarıştı.

    Maratona Torbalı damgası

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen bu yıl N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonun’da erkeklerde Torbalı Belediyesi’ni de temsilen 3 ayrı sporcu yarıştı. Daha önce Torbalı’nın göğsünü çeşitli organizasyonlarda temsil edip, gururlandıran Tuncay Saraç, Mehmet Çiçek ve Özay Atasoy, dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Avrasya Maratonu’nda ilk 100’e girerek ilçeyi bir kez daha gururlandırdı. Aldıkları madalyalarla Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin’i ziyaret eden sporcular, kendilerine destek olan Torbalı Belediyesi’ne teşekkür etti.

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