BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Marmaris’ten tarım atağı
    ABONE OL
    20.09.2020 - 00:03 |

    Marmaris’ten tarım atağı

    Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan Marmaris’te tarımsal kalkınma için de önemli bir adım atıldı.

    Marmaris’ten tarım atağı

    Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle tarımsal gücü artırmak amacıyla Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kuruldu. MARKO, ilk genel kurulunu Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliğine Cengiz Akdeniz, Kerim Ekinci ve Ali Şahin seçildi. Marmaris’in tarımsal özelliklerini ortaya çıkarmak için göreve geldikleri ilk günden beri çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “İlçeyi sadece deniz, kum ve güneş algısından çıkarmak istiyoruz. Bizim çam balı, yer fıstığı, sığla ağacı gibi çok özel ürünlerimiz var. Çam balı coğrafi işaret olarak tescillendi. Şimdi sıra diğerlerinde” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Sıradaki Haber