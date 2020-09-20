Marmaris’ten tarım atağı

Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle tarımsal gücü artırmak amacıyla Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kuruldu. MARKO, ilk genel kurulunu Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliğine Cengiz Akdeniz, Kerim Ekinci ve Ali Şahin seçildi. Marmaris’in tarımsal özelliklerini ortaya çıkarmak için göreve geldikleri ilk günden beri çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “İlçeyi sadece deniz, kum ve güneş algısından çıkarmak istiyoruz. Bizim çam balı, yer fıstığı, sığla ağacı gibi çok özel ürünlerimiz var. Çam balı coğrafi işaret olarak tescillendi. Şimdi sıra diğerlerinde” dedi.