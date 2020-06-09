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    09.06.2020 - 07:00 | | DHA

    Mavi bayraklı plajlar hazır

    Burhaniye ve Didim plajları, deniz severleri ağırlamaya başladı.

    Mavi bayraklı plajlar hazır

    Burhaniye ve Didim plajları, deniz severleri ağırlamaya başladı. Burhaniye Belediyesi, başta mavi bayraklı kumsallar olmak üzere tüm plajlarda kum düzenleme ve eleme çalışmaları yaptı.
    Kepçe, özel traktörle birlikte ilk kumsalların havalandırma ve sürülme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, daha sonra plaj kumunu özel bir elek aracıyla yabani ot taş ve çöplerden arındırdı. Ortalama 200 bin metrekare alan vatandaşların kullanımı için düzenlendi.
    Didim’de de, mavi bayraklı plajlar, belediye ekiplerince denetlendi.
    Çöp sayımları
    Dünyaca ünlü mavi bayraklı Altınkum Plajı’nda yapılan çalışmalarda, günlük rutin temizlik işlemlerinden farklı olarak belirli alanlarda çöp sayımları da yapıldı. l 

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