Mavi bayraklı plajlar hazır

Burhaniye ve Didim plajları, deniz severleri ağırlamaya başladı. Burhaniye Belediyesi, başta mavi bayraklı kumsallar olmak üzere tüm plajlarda kum düzenleme ve eleme çalışmaları yaptı.

Kepçe, özel traktörle birlikte ilk kumsalların havalandırma ve sürülme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, daha sonra plaj kumunu özel bir elek aracıyla yabani ot taş ve çöplerden arındırdı. Ortalama 200 bin metrekare alan vatandaşların kullanımı için düzenlendi.

Didim’de de, mavi bayraklı plajlar, belediye ekiplerince denetlendi.

Çöp sayımları

Dünyaca ünlü mavi bayraklı Altınkum Plajı’nda yapılan çalışmalarda, günlük rutin temizlik işlemlerinden farklı olarak belirli alanlarda çöp sayımları da yapıldı. l