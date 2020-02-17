Mavi kapakla umut olacak

İzmir’de lise öğrencisi Eylül Uğursal, biriktirdiği 11 bin mavi kapağı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderdi.

İzmir’de yaşayan lise öğrencisi Eylül Uğursal (17), engellilere umut olmak için bir buçuk yıl boyunca 11 bin mavi kapak topladı. İçtiği boş su şişelerinin kapaklarını çöpe atmak yerine evde hazırladığı bir kutunun içine atan Eylül’e annesi, babası ve kardeşi de yardımcı oldu.

İki tekerlekli sandalye

Bir buçuk yılın sonunda toplamda 11 bin mavi kapak toplayan Uğursal, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmelerine yardımcı olmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iletişime geçti.

10 bin kapakla iki tekerlekli sandalyenin alınabileceğini öğrendiğini söyleyen Uğursal, “Annem bize okula götürmemiz için blok sular alıyordu. Evde şişeler birikmişti, kapakların boşa gitmesini istemedim. Uzun süre boyunca biriktirdim. Evde 4 kişi biriktirmeme yardımcı oldu. Vicdanım çok rahat, kapakları çöpe atmak yerine engelli insanlara yardımcı olacağım, mutluyum” diye konuştu. Baba Hakan Uğursal (51) da, “Kızım bir farkındalık yaratmak istedi ve bizi de uyandırdı” dedi.-MELİS KARAKUZULU DHA