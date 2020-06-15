15.06.2020 - 00:03 |
Medical Park ailesi güne zinde başladı
Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen 13 Haziran Dünya İyi Yaşam Günü (Global Wellness Day), zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, spor, sevgi, şefkat ana temalarıyla önceki gün kutlandı.
Özel günde bir araya gelen Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları da yoga ve nefes egzersizleri yaptı. Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar, nefes açma ve temel yoga hareketleriyle güne daha zinde başladıklarını belirtti. Başhekim Yardımcısı Dr. Önder Limon da, “Ofis çalışanlarının ortamlarını iyileştirdik. Yemekhane mönülerimizi de glisemik indeksi düşük olan mönülerle yeniden düzenledik” diye konuştu.