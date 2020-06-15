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    HaberlerEge Haberleri Medical Park ailesi güne zinde başladı
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Medical Park ailesi güne zinde başladı

    Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen 13 Haziran Dünya İyi Yaşam Günü (Global Wellness Day), zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, spor, sevgi, şefkat ana temalarıyla önceki gün kutlandı.

    Medical Park ailesi güne zinde başladı

    Özel günde bir araya gelen Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları da yoga ve nefes egzersizleri yaptı. Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar, nefes açma ve temel yoga hareketleriyle güne daha zinde başladıklarını belirtti. Başhekim Yardımcısı Dr. Önder Limon da, “Ofis çalışanlarının ortamlarını iyileştirdik. Yemekhane mönülerimizi de glisemik indeksi düşük olan mönülerle yeniden düzenledik” diye konuştu.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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