Medical Park ailesi güne zinde başladı

Özel günde bir araya gelen Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları da yoga ve nefes egzersizleri yaptı. Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar, nefes açma ve temel yoga hareketleriyle güne daha zinde başladıklarını belirtti. Başhekim Yardımcısı Dr. Önder Limon da, “Ofis çalışanlarının ortamlarını iyileştirdik. Yemekhane mönülerimizi de glisemik indeksi düşük olan mönülerle yeniden düzenledik” diye konuştu.