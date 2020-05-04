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    HaberlerEge Haberleri Medical Park’tan online gebe okulu
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    04.05.2020 - 00:03 |

    Medical Park’tan online gebe okulu

    Medical Park’tan online gebe okulu

    Medical Park İzmir Hastanesi’nce gebelik sürecinde psikoloji, beslenme ve egzersiz gibi konulara yer verilen ve bu ay 40’ıncısı gerçekleştirilen gebe okulu, 4-6 Mayıs tarihleri arasında Zoom çevrimiçi konuşma programı üzerinden düzenlenecek.

    Çiftlerin bilgileri yanlış

    Eğitimle ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, “En başlarda ülkemizde yüzde 60’lar civarı olan sezaryen oranını kendi hastanemizde düşürmek ve normal doğumu anlatmak amacıyla başladığımız okulumuz bambaşka bir alana kaydı. Anne ve baba adaylarının bu süreçte çok fazla yanlış ve işe yaramaz bilgi edindiklerini gördük” dedi.

    Anne-baba adayları, Medical Park İzmir Hastanesi’nin 0 232 399 50 50 numaralı çağrı merkezini arayarak online eğitim için kayıt yaptırabilecek.

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