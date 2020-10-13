Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Meme kanseri tanısı alan Funda Öztolan (58), Neslihan Ergin (38) ve Nesrin Tunç (38) pandemiyi bahane etmeden hemen Kent Onkoloji Merkezi’nde tedaviye başladı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda hemcinslerini uyaran mücadeleci kadınlar, “Kadınlara önerimiz karamsar olmayın. Elle muayeneleri mutlaka uzanarak yapın. Kendinizi önemseyin, sevin. Hayatı ıskalamayın, ben demeyi öğrenin. Pandemiye karşı alınan önlemler bizim gibi hastalar açısından olumlu oldu; ziyaret kısıtlaması, mesafe, maske kendimizi daha iyi koruduk” dedi.

‘Geç kalmayın’

Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkologu Doç. Dr. Gürbüz Görümlü de, kanserle mücadelede için en önemli stratejinin kanserin erken saptanması olduğunu söyledi, “Meme kanseri, erken evrede saptandığında başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Meme kanserinde erken teşhis ne kadar önemliyse tedavinin de geciktirilmemesi hayati önemde. Bu hastalarımız bu iki avantajı da kullanabildi. Son dönemde pandemi sürecinde meme kanseri belirtileri ortaya çıksa bile kadınların Kovid-19’a yakalanma riski nedeniyle doktora gitmeyi erteleyebildiğini gördük. Kanser şüphesi olan veya teşhis konan hastalarımızın tedavilerini geciktirmeden pandemi öncesi dönemde olduğu şekilde ivedilikle ilgili doktorlara başvurmaları çok önem taşıyor” diye konuştu.