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    09.02.2020 - 00:04 |

    Memura iyileştirme

    Kuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    Memura iyileştirme

    31 Aralık 2021’e kadar geçerli olacak sözleşmeyle, belediyede çalışan memurların sendikal haklarında iyileştirme yapıldı. Tüm-Bel Sen işyeri temsilcisi İbrahim Kılınç’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Her zaman çalışanların yanında olacağız” dedi.

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