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    09.04.2020 - 00:02 |

    Mendereslilere kitap servisi

    Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaş, istediğini okuyabiliyor

    Mendereslilere kitap servisi

    Menderes Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürürken, vatandaş için farklı uygulamaları da hayata geçiriyor. Evde kalan vatandaşlar için başlatılan “ Kitaplar Bizden Okumak Sizden” çalışması büyük beğeni topladı.

    Lütfen evde kalın...

    Kütüphane Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmada Menderesliler, istedikleri kitapları belediyeye bildiriyor ve 24 saat içerisinde kitaplar eve teslim ediliyor.

    Evde kalınması gereken bugünlerde hemşehrilerinin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Kütüphanemizde bulunan tüm kitaplarımızı vatandaşzla buluşturuyoruz. Tek bir isteğimiz var, kendi sağlıkları için lütfen evde kalsınlar. Biz onlar için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

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