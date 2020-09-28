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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor, şansını döndürecek
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    28.09.2020 - 00:00 |

    Menemenspor, şansını döndürecek

    Menemenspor, şansını döndürecek

    TFF 1. Lig’in ilk 2 haftasında Altınordu’ya yenilip Giresunspor’la berabere kalan Menemenspor, bugün evinde 4 puanı bulunan Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda Kadir Sağlam’ın yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi Menemenspor’da sakatlığı bulunan orta saha Taşkın Çalış görev alamayacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, Tuzlaspor’u yenerek bu sezon ilk 3 puanlarını alacaklarını söyledi, “Rakibimiz sezona iyi bir başlangıç yaptı. Zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Kazanıp seri başlatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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