‘Mesai saati düzenlemesi trafiği oldukça rahatlatır’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı ulaşım araştırmasına göre pandemi nedeniyle kentteki toplu ulaşım kullanım oranı yarıya azaldı. Özel araç kullanımın yüzde 25 artması sonucunda ortalama hızlar düştü, seyahat süreleri uzadı. Sonbaharda ortaya çıkması muhtemel trafik yükünü azaltacak çözümler üretilmesi yolunda İzmir’in fikir birliği yapması gerektiğini söyleyen Soyer, Valiliğe mesai saatleri uygulaması önerisi yaptı. Dünyada benzer uygulamaların yapıldığını belirten Soyer, şöyle konuştu:

Valilik ayarlayabilir

“Herkesin mesai saatleri aynı anda başlayıp aynı anda bitmemeli. Bu, bırakın pandemi dönemini, normal zamanlarda bile trafiğe büyük yük getiriyor. Böyle bir uygulamaya gitmemiz, pik saatlerde toplu ulaşım araçlarımızda yaşanan yoğunluğu da büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuda yetkili olan, belirleyici ve yönlendirici olabilecek teka kurum İzmir Valiliği’dir. Vali Yavuz Selim Köşger’in koordinasyonunda, ticaret ve sanayi odalarımızın, sendikalarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi çok iyi olabilir. ”

Memnuniyet yüksek

Öte yandan toplu ulaşım araçlarını kullananların memnuniyetini ölçen Büyükşehir, katılımcıların yüzde 77.9’unun hizmet kalitesinden hoşnut olduğunu belirledi. Pandemi önlemleri kapsamında hayata geçirilen “Yeşil Koltuk, maskematik, el dezenfeksiyon kutuları ve sosyal mesafe işaretleri gibi uygulamaların yüzde 70 oranında memnuniyet yarattığı belirlendi.