Meşaleler karanlığı aydınlattı

Ayvalık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kutlamaları, gündüz programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, belediye meclis üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Akşam saatlerinde ise Cunda ve Ayvalık arasında yüzlerce teknenin karşılıklı olarak katılımıyla adeta bir şölen yaşandı. Meşaleler gecenin karanlığını aydınlattı. Teknelerle kutlamaya katılan vatandaşlar, marşlara eşlik ederek Ayvalık iç körfezde adeta dev bir koro oluşturdu.