Milas’ta hem üretici hem tüketici güvende

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği’nin koronavirüs salgını sebebiyle üreticileri ve tüketicileri korumak adına aldığı tedbirleri duyurdu. Gıda sektörünün hız kesmeden çalışmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını belirten Gezgin, şöyle konuştu:

Titiz çalışma

“Tüm ofis ve satış noktalarımızda, hijyen ile sosyal mesafe önlemleri alındı. Uzaktan çalışma düzenine geçildi. Çalışanlarımızın sağlık durumları sürekli olarak takip ediliyor. Süt alım görevlilerimize özel yüz koruma maskesi verildi. Üreticilerin süt parası hak edişlerini erken ödeyerek nakit ihtiyacının karşılanmasını sağladık. Salgından dolayı üretimde sıkıntı yaşanmaması için üreticilerimizin aylık yem ihtiyaçlarını bir hafta önceden dağıtımlarını yaptık. Bu olağanüstü günleri fırsata çevirmeye çalışanlara şiddetle karşıyız.”