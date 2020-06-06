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    HaberlerEge Haberleri Minikler için kayıt zamanı
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    06.06.2020 - 00:02 |

    Minikler için kayıt zamanı

    Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Eğitim Derneği’nin 40 okulundan biri olan TED İzmir Koleji; gelen yoğun talep üzerine anaokulu seviyesinde 3 yaş sınıfları için kayıt almaya başladı.

    Minikler için kayıt zamanı

    Anaokulu ve İlkokul Müdürü Sanem Şenel Meakins, “Öğrencilerimizin biri Türk, biri yabancı öğretmenden oluşan iki sınıf öğretmenleri var. Bu ikili takım sayesinde çocuklarımız hem ana dillerine hem de İngilizce’ye aynı yoğunlukta maruz kalıyor. P4C, GEMS, yüzme, brain trainer, resim, seramik, PSP Music ve satranç uygulamalarıyla zenginleştirdiğimiz okul öncesi programımız yoluyla miniklerimiz; kendilerini birer dünya vatandaşı yapacak” dedi. Şenel Meakins, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak başlattıkları ‘Eğitimin Geleceğine Destek’ indirim kapmanyasının 30 Haziran’a kadar sürdüğünü söyledi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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