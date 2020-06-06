Minikler için kayıt zamanı

Anaokulu ve İlkokul Müdürü Sanem Şenel Meakins, “Öğrencilerimizin biri Türk, biri yabancı öğretmenden oluşan iki sınıf öğretmenleri var. Bu ikili takım sayesinde çocuklarımız hem ana dillerine hem de İngilizce’ye aynı yoğunlukta maruz kalıyor. P4C, GEMS, yüzme, brain trainer, resim, seramik, PSP Music ve satranç uygulamalarıyla zenginleştirdiğimiz okul öncesi programımız yoluyla miniklerimiz; kendilerini birer dünya vatandaşı yapacak” dedi. Şenel Meakins, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak başlattıkları ‘Eğitimin Geleceğine Destek’ indirim kapmanyasının 30 Haziran’a kadar sürdüğünü söyledi.