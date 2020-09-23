Mobil EBA aracı destek verecek

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında planlanan çalışmaları basın toplantısıyla anlattı. Soyer, maddi imkansızlıklar içerisindeki tüm hanelerin eğitim gören çocuklarının yanında olacaklarını, eğitim ve sosyal destekler için toplam 17.6 milyon liralık kaynak ayırdıklarını söyledi, “Bunun 15 milyon lirası eğitime destek için kullanılacak. Ayrıca çocukların spor yapabilmesi için 2.6 milyon liralık spor malzemesi desteğinde bulunacağız. 137 okula 192 adet basketbol seti, 70 çift hentbol kalesi ve 70 takım çok fonksiyonlu voleybol direği vereceğiz. Köyde-İz Projesi kapsamında gönüllülerle okulların tadilatlarına devam ediyoruz” dedi.

Hesapta olmayan yük!

Pandemi nedeniyle hesapta olmadıkları mali tablolarla karşılaştıklarını da belirten Soyer, “Bu rakam 1 milyarın üzerinde. Bu yükle başa çıkmak için Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlara talepte bulunduk” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kente gelerek bir dizi etkinliğe katılması ve yerel dinamiklere davette bulunmaması için konuşan Soyer, “Maske meselesi hükümetin önüne geçti. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Sorunları bilmek hakkımız. Yadırgıyorum” dedi.

Başkan Soyer, eğitime destek amacıyla yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

- İnternete erişemeyen çocuklarımız için 4 GB’lık 20 bin internet paketinden oluşan destek sağlayacağız.

- Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız için 2 bin adet tablet dağıtacağız.

- Belediyenin tesisleri uzaktan eğitime erişemeyen çocuklarımızın bağlantı noktaları olacak.

- İlk etapta 36 bilgisayar sınıflı 14 kurs merkezi, 8 çocuk ve gençlik merkezi, 7 kültür merkezi, 10 araç mobil EBA’ya erişim noktası olarak hizmet verecek.

- Mobil EBA erişim araçlarımızla gün boyu çocuklarımızın internete ve EBA’ya erişimini sağlayacağız.

- Sosyal destekler kapsamında 25 bin çocuğa içerisinde 130 lira yüklü “Eğitim Kartı” verilecek.

- Desteğe ihtiyaç duyan ailelerimizin çocuklarına 25 bin bot ve 25 bin mont dağıtacağız.

- Ekiplerimiz açılan 730 anaokulu ve ilkokulu haftada iki kez dezenfekte edecek.

- Her okula 2 adet olmak üzere bin 750 okula toplam 3 bin 500 adet hijyenik paspas dağıtıyoruz. Her okul için 5 litre toplam 8 bin 750 litre dezenfektan dağıtıyoruz.

- Öğrenci binişlerinin yoğun olduğu 44 hatta 100 ilave otobüs koyuldu.

- UKOME kararıyla 400 adet yeni servis plakası dağıtmak için ihaleye çıkma kararı aldık.

- Kent içi trafiğini yeni düzenlemelerle rahatlatacağız.

Dört ödül bİrden

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 4 ödül aldı. Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları”, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Sağlıklı Yaşam’da “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Halkın Bakkalı” projeleri ile Jüri Özel Ödülü’nü elde etti.