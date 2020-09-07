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    07.09.2020 - 00:02 |

    Model adaylarından bağış

    Miss&Mr Model Of Turkey’in finalistleri, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti, Müdür Dr. Gökay Gök ile bir araya geldi.

    Model adaylarından bağış

    Gök, model adaylarına kan, kök hücre ve plazma bağışı hakkında bilgi verdi. Bağış yapmanın önemini vurgulayan Dr. Gök, “Olası acil durumlarda kullanılacak kan stoğu pek çok insanın hayatını kurtarır. Nadir görülen kan gruplarından gelen düzenli bağışlar bizim için çok önemli. 3 tüp kanla verilen kök hücre bağışı, minik bir çocuğun hayatını kurtarabilir” dedi. Finalistler de, Kızılay’ın kan kamyanyasına destekte bulundu, bağış yaptı. Bir ünite bile kanın hayat kurtaracağını kaydeden Gök, model adaylarına teşekkür etti. 14 kadın, 14 erkek finalistin yarışacağı Miss&Mr Model OF Turkey’in 20’nci finaline, 17 Eylül’de Crowne Plaza İstanbul Florya ev sahipliği yapacak. Birinci kadın ve erkek, yurtdışındaki uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.

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